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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يحدث تسونامي بالبحر المتوسط.. أستاذ المناخ يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، أن ما يحدث فى البحر المتوسط هو شئ طبيعي جدا، حيث أن فصل الصيف فى بداياته يكون هناك تقلبات جوية نتيجة إنتهاء فصل الربيع، ويكون هناك مناطق ساخنة وباردة بالبحر المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البحر هو مخزون الطاقة الشمسية، وثلثين مساحة الكرة الأرضية من مسطحات مائية، وبالتالي يحتفظ بقدر كبير من درجات الحرارة، وبالتالي عندما يحدث تيارات بحرية نتيجة لعمليات المد والجذر نتيجة لإرتفاعات وإنخفاضات درجات الحرارة.

وتابع أن كل هذا يؤدي إلى حدوث إضطرابات فى حركة الملاحة البحرية ببعض الأيام ، وهذا أمر طبيعي يحدث فى أى دولة، لافتا إلى أن اوروبا تشهد موجة من الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وعن حدوث تسونامي بالبحر المتوسط، عقب: “القبطان الذى نشر فيديو يقول أن هناك ما يحدث تحت البحر، كيف وما هو البرنامج الذى أكد فيه حدوث تسونامي، تسونامي لا تحدث فى البحر المتوسط، حيث أنها تحدث نتيجة سرعات الرياح وإرتفاع الموج تتجاوز ال10 أمتار، وهذا لا يحدث فى البحر المتوسط، لانه بحر شبه مغلق”.

أستاذ المناخ البحر المتوسط الملاحة البحرية تقلبات جوية درجات الحرارة

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