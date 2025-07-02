أخبار التوك شو| معهد الفلك يحسم جدل البحر المتوسط وأحمد موسى ينفعل ويوجه تحذيرا عاجلا

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

قال الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، إن تغير المناخ هو ارتفاع في متوسط درجة الحرارة المياه، موضحا أنه خلال آخر 40 عاما كان هناك ارتفاعا في درجة حرارة مياه البحر المتوسط بنسبة وصلت إلى 2.5 درجة.

النائب محمد أبو العينين: نعمل على تعظيم قدراتنا من أجل مستقبل أفضل

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن الصين وضعت خطة لمشروع ضخم وكبير وهو طريق الحرير أو الحزام والطريق.

علوم البحار يحسم جدل تسونامي البحر المتوسط

قالت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية، إن أجهزة رصد منسوب البحر التابعة للمعهد لم تسجل أي تغيرات غير طبيعية تشير إلى نشاط زلزالي حتى الآن.

مصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل بشكل عشوائي.

شاهد| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه تحذيرا عاجلا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة صورتها غير جيدة بسبب مشروعي القانونين المقدمين بشأن الإيجارات القديمة.

عم الطفلة التونسية «مريم» يكشف التفاصيل الكاملة لحادثة الغرق والكواليس

أكد أسامة هادي، عم الرضيعة التونسية مريم، أن محاولات الإنقاذ بدأت بسرعة من المواطنين، لكن القارب الرسمي للإنقاذ تأخر نحو 45 دقيقة، مما كان له أثر كبير على مصير الطفلة، مطالبًا بتوفير زوارق إنقاذ على الشواطئ، خاصة في المناطق المزدحمة خلال موسم الصيف والأعياد.

وقال أسامة هادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن ما حدث مع مريم لا يجب أن يتكرر. نريد وقاية.. نريد استعدادًا. البحر لا يرحم، لكن المسؤولية يمكن أن تنقذ الأرواح. فلتكن مريم آخر الضحايا.”

وتابع عم الرضيعة التونسية مريم، أن العائلة كانت تستعد لقضاء إجازة العيد في مدينة القليبية التونسية، حين قرروا الذهاب إلى البحر في قارب مطاطي، معتقدين أنها لحظة بهجة، لكن التيار البحري كان أقوى من كل الحسابات.

محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديم

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.



وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل بعد مرور سبع سنوات من الفترة الانتقالية."

حالة جوية غير مسبوقة.. الأرصاد تكشف أسباب سقوط أمطار ببعض المناطق اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه شهدنا اليوم حالة جوية غير مسبوقة خاصة في ظل ارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وكانت الظاهرة تساقط أمطار نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما تشكلت السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط امطار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك ظاهرة وجود أمطار في مناطق ومناطق أخرى غير موجودة أمر طبيعي خاصة أنها حالة جوية نادرة الحدوث في فصل الصيف.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخيرة أصبحت أمر واقع، وقد تحدث بسببها ظواهر غريبة في غير موعدها