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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

البحر المتوسط
البحر المتوسط
عادل نصار

قال الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، إن تغير المناخ هو ارتفاع في متوسط درجة الحرارة المياه، موضحا أنه خلال آخر 40 عاما كان هناك ارتفاعا في درجة حرارة مياه البحر المتوسط بنسبة وصلت إلى 2.5 درجة.

مفاجأة بشأن ما يحدث في البحر المتوسط

وتابع الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجة الحرارة المياه، أدى إلى تمدد في كمية المياه الموجودة مع ارتفاع منسوب المياه، وذلك ينتج عنه تولد موجات مياه في البحر المتوسط، وينتج عنه حركة طفيفة تحدث بشكل مستمر.

زيادة درجة الحرارة ومعدل حركة الرياح، تبدأ ذرات المياه في التحرك نحو بعضها البعض

كما أوضح الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، أنه مع زيادة درجة الحرارة ومعدل حركة الرياح، تبدأ ذرات المياه في التحرك نحو بعضها البعض، مع تكوين موجات، وقد ترتفع موجات المياه بنسبة كبيرة، متوقعا حدوث تحرك في موجات زلازل بشكل طفيف في شهر يوليو.

ارتفاعات في درجات الحرارة بنسب غير معتادة

وذكر الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، أن موجات الزلازل غير مقلقة وتكون بشكل طبيعي وغير مقلقة على الدولة، دوبان الجليد وحريق الغابات حول العالم، ساهم في ارتفاع درجات حرارة الكون مع صعود منسوب المياه ودرجة حرارتها.

وأضاف الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، أن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة بنسب غير معتادة، وذلك يرجع إلى نتيجة التغير المستمر في التأثيرت على المناخ.

الفلك الحرارة درجة حرارة عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل

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موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

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