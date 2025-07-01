قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خيبة أمل وإحباط .. نجم السيتي يعلق على الهزيمة التاريخية أمام الهلال السعودي
رسميا.. رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري
قرار عاجل من النيابة بحق سائق ومالك تريلا حادث الإقليمي
دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده وأبواب السماء مفتوحة
65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
بعد غياب 3 مباريات.. تشابي ألونسو يستعين بالقناص لإسقاط يوفتتوس
الأونروا: لدينا 3000 شاحنة متوقفة على المعابر
وسائل إعلام فلسطينية: 65 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
شهداء ومصابون.. الاحتلال يقصف خيمة تؤوي نازحين في المواصي بغزة
صفحات مغرضة .. السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق
وزيرة التنمية المحلية: سلمنا البرلمان بيانًا تفصيلياً بالأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان
38 مليون جنيه تبرعات لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسميا.. رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن الأزهر الشريف، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/١.
 

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

للتقديم اضغط هنا

شروط التقديم للمعاهد الأزهرية

واشترط الأزهر الشريف، في التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية، أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

-  للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، حرصًا على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، إمكانية الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني بسهولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح سرعة التقديم دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية.

التقديم الإلكتروني للأزهر

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التقديم الإلكتروني يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية في هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.

أوراق التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري

وحدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، وذلك بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيا؛ حتى لا يكون هناك تعاملا مسبقا من قبل ولي الأمر مع إدارة المعهد، وهي:

1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4 - 4 صور شخصية حديثة 4×6.

5 - 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

تعليمات مهمة عند التقديم للمعاهد الأزهرية
وقرر الأزهر الشريف أن يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التالية:

- لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

- لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.

– على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات.

– يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.

– يلتزم ولي الأمر خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

– في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.

- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

- ينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أي مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

- ينبه مشددا على الجميع بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي الأزهري الأزهر الشريف التقديم الإلكتروني المعاهد الأزهرية شروط التقديم للمعاهد الأزهرية التقديم الإلكتروني للأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

أكثر من 14 مليون شخص "مهددون بالموت" بسبب ترامب

العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء المطر

دعاء المطر وقت نزوله وبعد انتهائه.. من الأوقات المستجابة

غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية

عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: سلامة أسئلة التوحيد ومناسبة المدة الزمنية للإجابة

الدكتور إبراهيم الهدهد

الهدهد: الجهل بأحوال وأسباب تنزيل الآيات من أهم أسباب التطرف

بالصور

بدون أدوية.. خطوات فعالة للسيطرة على السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

559 مليون دولار خسائر بعد غرق سفينة محملة بالسيارات الكهربائية الصينية

مورنينج ميداس
مورنينج ميداس
مورنينج ميداس

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف.. طريقة تحضير بهارات الشاورما

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

فيديو

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

ايتن عامر

عشان ولادنا.. طليق أيتن عامر يفاجئها بتصرف غريب

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد