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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتح باب التقديم الإلكتروني لـ رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي الأزهري.. 1 يوليو

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط التقديم للأزهر

واشترط الأزهر الشريف، في التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالمعاهد الأزهرية، أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

للتقديم اضغط هنا

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

-  للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، حرصًا على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، إمكانية الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني بسهولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح سرعة التقديم دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية.

التقديم الإلكتروني للأزهر

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التقديم الإلكتروني يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية في هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.

أوراق التقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهري

وحدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، وذلك بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيا؛ حتى لا يكون هناك تعاملا مسبقا من قبل ولي الأمر مع إدارة المعهد، وهي:

1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4 - 4 صور شخصية حديثة 4×6.

5 - 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

تعليمات مهمة عند التقديم للمعاهد الأزهرية

وقرر الأزهر الشريف أن يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التالية:

- لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

- لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.

– على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات.

– يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.

– يلتزم ولي الأمر خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

– في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.

- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

- ينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أي مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

- ينبه مشددا على الجميع بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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