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موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية، اعتبارا من الثلاثاء 1 يوليو 2025 وحتى الخميس 31 يوليو 2025.

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات وحتى سنوات سنوات إلا يوما واحدا لمرحلة رياض الأطفال.

كما يشترط ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات للصف الأول الإيتدائي في المرحلة الإبتدائية الأزهرية وذلك في 1 أكتوبر 2025.

التقديم في الصف الأول الابتدائي

ومن المقرر أن تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي، من خلال الدخول على رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي والذي يتيح التقديم إلى المرحلة الإبتدائية ومرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتتيح بوابة الأزهر خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي وكذلك مرحلة رياض الأطفال للطلاب وأولياء الأمور.

يشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوما واحدا لمرحلة رياض الأطفال.

كما يشترط ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات للصف الأول الابتدائي في المرحلة الابتدائية الأزهرية وذلك في 1 أكتوبر 2025.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 لإتمام عملية التقديم والتي تتم إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية ولا تتم بشكل ورقي.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2025 من هنا

أوراق التقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهري

حدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، وذلك بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيا؛ حتى لا يكون هناك تعاملا مسبقا من قبل ولي الأمر مع إدارة المعهد، وهي:

1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4 - 4 صور شخصية حديثة 4×6.

5 - 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

تعليمات مهمة عند التقديم للمعاهد الأزهرية

قرر الأزهر الشريف أن يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التالية:

- لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

- لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.

– على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات.

– يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.

– يلتزم ولي الأمر خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

– في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.

- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

- ينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أي مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

- ينبه مشددا على الجميع بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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