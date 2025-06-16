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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ووكيلاه يتفقدون امتحان النحو لطلاب القسم العلمي.. صور

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الجولة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الجولة
عبد الرحمن محمد

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحان مادة النحو للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، وحالة من الارتياح بين الطلاب، وذلك تحت إشراف فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لسير أعمال الامتحانات، تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لجنة طلاب دولة فلسطين الشقيقة، المنعقدة ببيت شباب 15 مايو، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أبنائه من الطلاب الفلسطينيين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما تفقد فضيلته لجنة معهد بنين 15 مايو الإعدادي الثانوي، واطمأن على حسن سير الامتحانات والتزام الجميع بالتعليمات.

كما أجرى فضيلة أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية بلجنة معهد بنين المعادي، فيما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنة معهد بنين وفتيات الفيوم، مؤكدين انتظام العمل باللجان، وحرص الجميع على توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب.

وحرصت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية على التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية وتوفير قنوات اتصال فعالة لمتابعة اللجان على مستوى الجمهورية، كما تم استقبال جميع الملاحظات والشكاوى التي ترفع بشأن مجريات اللجان الامتحانية والعمل على سرعة اتخاذ القرار المناسب حيالها.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

قطاع المعاهد الأزهرية امتحان النحو طلاب القسم العلمي الشهادة الثانوية الأزهرية

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