عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: سلامة أسئلة التوحيد ومناسبة المدة الزمنية للإجابة

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة التوحيد للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والارتياح العام بين الطلاب.

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير أعمال الامتحانات، تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني مجريات الامتحان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث وجه بضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات المنظمة والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد ترد من اللجان، بما يضمن توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة لجميع الطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان مادة التوحيد جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه لم تُسجل شكاوى بخصوص صعوبة الأسئلة، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، مؤكدة التزام الجميع باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة) وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.