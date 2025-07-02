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هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟.. خبير جيولوجيا يحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟.. خبير جيولوجيا يحسم الجدل

هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامى؟
هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامى؟
أمل مجدى

في ظل انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار قلقًا واسعًا بشأن احتمالية حدوث كارثة بحرية في البحر المتوسط، بدعوى وجود نشاط غير طبيعي في قاعه، خرج الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ليحسم الجدل بتصريحات علمية دقيقة.

قلق حول نشاط غير طبيعي في قاع البحر

أثار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القلق بشأن احتمالية حدوث كارثة بحرية بدعوى أنه يوجد نشاط غير طبيعي في قاع البحر.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، لم يصدر عن أى جهة علمية أنباء عن نشاط غير طبيعى فى البحر المتوسط. 

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن النشاط الزلزالى عن يوم أمس الثلاثاء كان أقل من  الطبيعى حيث مجموعة زلازل ضعيفة حول 3 درجات على مقياس ريختر، قد تزيد فى القوة أو العدد، ولكن لا توجد وسيلة علمية حتى الآن للتنبؤ بقوة الزلزال ومكانها وزمن حدوثها، وحالة الأمواج طبيعية ومن المتوقع أن تزيد قليلا اليوم الأربعاء، وغدا الخميس نتيجة تيارات هوائية معتادة. 

التسونامى يحدث غالبا نتيجة زلازل قوية أكبر من 6.5 درجة

وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التسونامى يحدث غالبا نتيجة زلازل قوية أكبر من 6.5 درجة ويكون مركزها تحت قاع البحر ويكون قريب من سطح الأرض وناتج من إنزلاق كتل أرضية.  

وأضاف أنه لكي يحدث تسونامي بفعل الإنسان يحتاج إلى نحو 30 قنبلة نووية بحجم هيروشيما أى حوالى 2 مليون طن متفجرات. كما أشار شراقي إلى أن التجارب النووية تحت  قاع البحر يمكن أن تسبب اضطرابا فى المياه لا يصل إلى مستوى التسونامى المدمر.

فيما أكدت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات بالاسكندرية أن أجهزة قياس تغيرات منسوب البحر التابعة للمعهد لم ترصد حتى الآن وجود أى أنشطة غير طبيعية لها أى علاقة بحدوث أنشطة الزلازل .

كارثة بحرية قاع البحر مقياس ريختر الأمواج تسونامي متفجرات

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