مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيرات المناخية، يواجه كوكب الأرض أزمة بيئية غير مسبوقة، تُنذر بعواقب وخيمة على مستقبل البشرية.

من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إلى ذوبان متسارع لجليد القطبين، وتهديد المدن الساحلية بالغرق، تُسلّط التقارير الدولية الضوء على تحوّلات مقلقة يشهدها العالم اليوم.

وفي هذا السياق، حذر خبراء البيئة من تجاوز الخطوط الحمراء مؤكدين أن الكوكب يقترب بسرعة من مرحلة يصعب فيها التراجع.

وأكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن كوكب الأرض يشهد ارتفاعًا خطيرًا في درجات الحرارة تجاوز المعدلات الطبيعية، حيث بلغت الزيادة ١.٥٧ درجة، بينما كان الحد الآمن المتفق عليه عالميًا لا يزيد عن ١.٥ درجة.

توقعات بحلول ٢٠٣٠

وأوضح شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن تقرير مركز “كوبيرنيكوس” الأوروبي رجّح أن تصل درجات الحرارة إلى ١.٩ درجة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يُنذر بمخاطر بيئية كبيرة تهدّد البشرية.

الحروب والانبعاثات تعمّق أزمة الاحتباس الحراري

وأشار الخبير البيئي إلى أن السبب الرئيسي في هذه التغيرات هو تصاعد انبعاثات الغازات الكربونية والغازات الدفيئة، نتيجة الحروب والنشاط الصناعي المتزايد، وهو ما يُعمّق من أزمة الاحتباس الحراري حول العالم.

ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار

ونوّه شعلة إلى أن معدلات ذوبان الجليد في القطبين ارتفعت بمعدل غير مسبوق، يفوق ١٧ مرة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منسوب مياه البحار، الذي قد يتجاوز مترًا واحدًا بحلول عام ٢١٠٠، مما يُهدد بغرق عدد كبير من المدن الساحلية.

ارتفاع الحرارة يضرب الأمريكتين وأوروبا وآسيا

وأضاف أستاذ التكنولوجيا الحيوية أن الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ودول أوروبا، وشرق آسيا، ستشهد هذا العام ارتفاعًا غير اعتيادي في درجات الحرارة.

القروش تهاجر إلى الشواطئ بحثًا عن الغذاء

وأوضح شعلة أن اختلال التوازن البيئي ونقص الغذاء الطبيعي في الأعماق دفع بعض أنواع القروش إلى الاقتراب من الشواطئ بحثًا عن الغذاء، وهو مؤشر خطير على تغيّر النظام البيئي البحري.

الدول الكبرى تتحمّل المسؤولية

وأشار شعلة إلى أن الدول الكبرى، وفي مقدمتها الصين، تليها الولايات المتحدة، ثم بنجلاديش والهند، تُعدّ من أبرز المسؤولين عن هذه التغيرات، بسبب حجم الانبعاثات الضخمة التي تصدر عن أنشطتها الصناعية.

تمويل مواجهة التغير المناخي

أكد شعلة أن التوصيات الحالية بتخصيص ١٠٠ مليار دولار لا تكفي، مشيرًا إلى أن مؤتمر باكو الأخير أوصى بضرورة رفع هذا الرقم إلى ٣٠٠ مليار دولار لمواجهة الأزمة بفعالية.

أمريكا تضربها أعاصير سنويًا

واختتم شعلة حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تتعرّض سنويًا لأكثر من ١٥٠٠ إعصار.