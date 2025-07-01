علوم البحار: اضطراب البحر المتوسط حدث لارتفاع الضغط الجوي

أكد عمرو زكريا، رئيس مركز الحد من المخاطر بالمركز القومي لعلوم البحار بالاسكندرية، أن ما اثير على" السوشيال ميديا " من قبطان بحرى حول حركة غير عادية فى الأمواج ، هو حديث غير علمى وغير صحيح وغير متخصص فى هذا المجال ، ولا يوجد أى أنشطة زلزالية.

وقال عمرو زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن ما يحدث حاليا تيارات بحرية نتيجة الارتفاع فى درجات الحراره والضغط الجوى ، مؤكدا على أن الشبكة الدولية للانشطة الزلزالية لم ترصد أى نشاط حركات أرضية.



وتابع رئيس مركز الحد من المخاطر بالمركز القومي لعلوم البحار بالاسكندرية، أن المعهد القومى لعلوم البحار ينفى تماما وجود أى علاقة بين التيارات البحرية والأنشطة الزلزالية المسببة لأمواج التسونامى.