زلزال بقوة 5.5 ريختر قبالة سواحل كاغوشيما اليابانية

سجلت محطات الرصد في اليابان وقوع زلزال بقوة 5.5 ريختر قبالة سواحل محافظة كاغوشيما.

وفي وقت لاحق؛ وقع أكثر من 450 زلزالًا بالقرب من جزر توكارا اليابانية خلال الأسبوع الماضي.

كما ضرب حوالي 457 زلزالًا قبالة جزر توكارا جنوب اليابان منذ 25 يونيو، وفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي جمعتها وكالة ريا نوفوستي.

كما ضربت الزلازل في الغالب بالقرب من مجموعة الجزر المعروفة باسم قرية توشيما، وكذلك بالقرب من جزر أمامي.

فيما تراوحت شدة الزلازل بين درجتين وخمس درجات، وتراوح عمق مراكزها بين 10 و30 كيلومترًا (حوالي 6-18 ميلًا).

وضرب أقوى زلزال (بقوة 5 درجات) جزر توكارا صباح أمس، الأربعاء، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

كما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي، ولم تقع أي إصابات أو أضرار.

