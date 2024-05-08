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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى قرية المضيق بنصر النوبة يشكرون محافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

مركز شباب المضيق
مركز شباب المضيق بنصر النوبة

قدم أهالى قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة شكرهم الجزيل وتقديرهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان لإستجابته السريعة لتلبية مطالبهم التى قاموا بعرضها خلال لقائهم مع المحافظ الأسبوع الماضى بمكتبه

مشيدين بالاهتمام الملحوظ والتفاعل المباشر لمحافظ الإقليم ، وتوجيهاته للمسئولين بالتواجد الميدانى داخل قريتهم لوضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكلهم ومطالبهم ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة ، ورسم الفرحة والسعادة على وجوه أكثر من 5 آلاف نسمة من أهالى القرية.

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شكر وتقدير

وكانت من أبرز المطالب التى عرضها أهالى قرية المضيق على محافظ أسوان ، والذى وجه لتلبيتها  على الفور إدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال رفع كفاءة وإحلال مركز شباب القرية لسرعة نهوه فى أقرب وقت. 

فضلاً عن قيام مديرية الصحة بإرسال لجنة لحصر وتلبية كافة احتياجات وحدة طب الأسرة من الرعاية الأساسية والصيانة والأثاثات وتوفير أطباء بإستمرار بها ، علاوة على قيام مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة وتجهيزها لتكون مخارج ومداخل للقرية لتسهيل أى معاناة أو مشقة عن المقيمين فيها ، وليتكامل ذلك مع قيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بحصر أى منازل تحتاج لإدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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