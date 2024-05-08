البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة مستمرة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بشأن اتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة مستمرة، لافتًا إلى أن الفجوة بين الجانبين يمكن سدها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الرهائن في غزة مستمرة، مؤكدة أن إسرائيل وحماس قريبتان بدرجة كافية من التوصل إلى اتفاق والفجوات بينهما يمكن سدها.

وأضافت جان بيير بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى ويسكونسن، أن بايدن يثق في فريقه الذي يساعد في المفاوضات.

ويتواجد رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز حاليا في إسرائيل، والتقى في وقت سابق اليوم برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محادثات تهدف إلى دفع المفاوضات إلى الأمام.