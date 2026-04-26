إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم: 830 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي الطلاب المقرر لهم أن يؤدوا  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ قرابة 830 ألف على مستوى الجمهورية .

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

وللإطلاع علي  امتحانات الدبلومات الفنية 2026  يمكن الآن الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية

وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .

