أديلك عمري كله | محمود الليثي يبكي على الهواء فرحا بعودة شيرين

عبّر المطرب محمود الليثي عن دعمه الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها حالة فنية خاصة ومختلفة ولا تتكرر كثيرًا في الساحة الغنائية.

وقال الليثي خلال مداخلة علي برنامج الحكاية، بأسلوبه العفوي: “شيرين دي مش قادر أقولك عليها إيه.. لما كلمتني قلت لها أنا مستعد أسيب اللي في إيدي وأجري عليها، أنا مستقبلي وحياتي كلها أحطها قدامها عشان ترجع منورة زي ما كانت”.

وأضاف أنه يعتبر شيرين “أخته وابنته الفنية”، مؤكدًا أن علاقته بها تمتد لسنوات طويلة من المحبة والتقدير، وأنه دائمًا يقف بجانبها في أي مرحلة تمر بها.

وأشار إلى أنه يتمنى لها العودة بقوة إلى الساحة الغنائية، قائلاً: “يا رب يحميك يا شيرين وترجعي أقوى من الأول، إحنا كلنا مستنيينك”.