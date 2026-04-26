قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل توفي الكراميل.

المقادير

1 كوب من السكر.

ربع كوب زبدة

ربع كوب لبن

ربع كوب من العسل.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة لعمل حلوى التوفي

جهز صينية صغيرة أو قالب مبطن بورق زبدة لتسكب فيه التوفي بعد الطهي.

يمكنك أيضًا دهن القالب بالقليل من الزبدة لتسهيل إزالة التوفي لاحقًا.

في قدر أضف السكر وقلب على نار متوسطة حتى يبدأ السكر في الذوبان.

تجنب التحريك بشكل مفرط، وترك السكر يذوب ببطء حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

بعد أن يصبح السكر ذهبيًا، أضف العسل بحذر، اترك الخليط يغلي برفق لبضع دقائق.



أضف مكعبات الزبدة إلى الخليط مع الاستمرار في التحريك حتى تذوب الزبدة تمامًا ويصبح الخليط متجانس.

أضف اللبن ورشة الملح إلى الخليط.

اتركه يغلي برفق لمدة 5-7 دقائق.

أضف الفانيليا إلى الخليط بعد أن ينضج ويُرفع عن النار، وامزج جيدًا.

اسكب خليط التوفي في القالب المعد، ووزعه بشكل متساوٍي باستخدام ملعقة.

اترك التوفي ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

بعد أن يتماسك ويصبح صلبًا، يمكنك تقطيعه إلى مكعبات صغيرة.