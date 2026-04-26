ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و587 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم /الأحد /إلى 72 ألفا و587 شهيدا، و172 ألفا و381 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، و11 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 811 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,278، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.