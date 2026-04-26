بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالة راقية خلال حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي أُقيمت في مدينة أسوان، حيث تألقت على السجادة الحمراء برفقة زوجها بإطلالة أنثوية جذابة.

واختارت أروى جودة فستانًا باللون الفضي، جاء من قماش الشيفون الناعم، تميز بتطريزات لافتة على منطقة الصدر أضفت عليه لمسة فخامة وأناقة.

الفستان حمل توقيع المصمم أنس قضماني، المعروف باسم Anas Kada، وبلغ سعره نحو 135 ألف جنيه.

وفي مقارنة لافتة بين الإطلالة والتصميم الأصلي، حرصت أروى جودة على إجراء تعديل خاص يتناسب مع ذوقها، حيث أضافت أكمامًا قصيرة إلى الفستان، بينما جاء التصميم الأصلي مكشوف الكتفين، ما منح الإطلالة طابعًا أكثر احتشامًا دون أن يفقدها أناقتها أو جاذبيتها ودخلت عارضة الأزياء التي ارتدت الفستان الاصلي في مقارنه مع اروي جودة

ويُذكر أن إدارة المهرجان كشفت عن بوستر الدورة العاشرة، التي تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أميرة، احتفاءً بمرور 125 عامًا على ميلادها.