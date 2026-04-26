أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

أثارت الفنانة أصالة موجة من الجدل بين متابعيها بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب الكثيرين.

تفاصيل الإطلالة:

اختارت أصالة فستانًا مميزًا باللون الأبيض من خامة الستان، يتميز بتفاصيل جذابة حول منطقة الخصر باللون الأحمر، مما أضاف لمسة من الجاذبية والتألق. تجسد أصالة دائمًا في إطلالاتها الجمالية أناقتها وأنوثتها، حيث تبرز جمالها ورشاقتها من خلال ملابسها المميزة التي تواكب آخر صيحات الموضة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على مكياج ناعم باستخدام ألوان هادئة، مع تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مما منحها إطلالة طبيعية ومتجددة.

أصالة تتجاوز أزمتها الأخيرة:

وتأتي هذه الإطلالة في وقت حساس بعد أزمة أصالة الأخيرة التي أثارها ظهورها أثناء تدخين السجائر الإلكترونية في كواليس برنامج "سعودي أيدول"، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من جمهورها. ورغم ذلك، استطاعت أصالة تجاوز هذه الأزمة وظهرت مجددًا في بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات "هلا فبراير" في الكويت، ما يدل على قدرتها على التألق والعودة بقوة.



