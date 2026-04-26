واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، اعتراض سفينة تجارية في بحر العرب، قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران، في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على تحركات طهران البحرية.

وأوضحت القيادة أن السفينة، التي تحمل اسم "سيفان"، تندرج ضمن ما وصفته بـ"أسطول الظل"، وهو شبكة تضم 19 سفينة تستخدم لنقل النفط والغاز الإيراني إلى الأسواق الخارجية بعيداً عن القيود الدولية.

ووفق البيان، نفذت عملية الاعتراض مروحية تابعة للبحرية الأمريكية انطلقت من المدمرة "بينكني"، حيث جرى إيقاف السفينة وإجبارها على الامتثال للأوامر العسكرية، قبل توجيهها للعودة إلى إيران تحت المراقبة.

وأكدت القيادة أن هذا الأسطول يخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، بسبب دوره في تصدير منتجات الطاقة الإيرانية، بما في ذلك البروبان والبيوتان، بقيمة تقدر بمليارات الدولارات، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.