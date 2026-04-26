أعظم دعاء تقوله في صلاتك.. مستجاب ويغفر جميع ذنوبك
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها هنا
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 يقترب من 8000 جنيه

منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس السبت، حيث زاد سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا.

 ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر منذ بداية العام، مدعومًا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.

 أداء الذهب منذ بداية 2026

منذ مطلع العام الجاري، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من نحو 5880 جنيهًا في يناير إلى 7005 جنيهات حاليًا، مسجلًا زيادة قدرها 1125 جنيهًا للجرام، أي بنسبة نمو تتجاوز 19% خلال أقل من أربعة أشهر، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الذهب كملاذ آمن.

 أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الأعيرة المختلفة عند المستويات التالية:

عيار 24: 8005 جنيهات للجرام

عيار 21: 7005 جنيهات للجرام (بدون مصنعية)

عيار 18: 6004 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 56040 جنيهًا

 تتراوح قيمة المصنعية لعيار 21 بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وتختلف حسب المنطقة والتاجر.

 أسعار سبائك الذهب اليوم

تُعد سبائك الذهب من أهم وسائل الاستثمار، وقد سجلت الأسعار التالية:

سبيكة 100 جرام: 808,643 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 416,135 جنيهًا

سبيكة 31.1 جرام (أوقية): 250,193 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 80,934 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 40,710 جنيهات

سبيكة 2.5 جرام: 20,303 جنيهات

لماذا يواصل الذهب الارتفاع؟

يرجع صعود الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

التقلبات الاقتصادية العالمية

تغيرات أسعار الفائدة

زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه

 هل الوقت مناسب لشراء السبائك؟

الاستثمار في سبائك الذهب يُعد خيارًا شائعًا للحفاظ على القيمة، خاصة في فترات التضخم وعدم الاستقرار. ومع استمرار الاتجاه الصعودي، يرى بعض الخبراء أن الشراء التدريجي قد يكون خيارًا مناسبًا لتقليل المخاطر

 

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق (إنتاج المناجم، إعادة تدوير الذهب، أو الاحتياطات).

الطلب: يشمل الطلب على الذهب في مجالات مثل المجوهرات، التكنولوجيا، والاحتياطات المالية (مثل البنوك المركزية).

2. الأسواق المالية والاقتصاد العالمي

الذهب يُعتبر "ملاذ آمن" خلال فترات الاضطراب الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم، حيث يزداد الطلب عليه في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المالية تقلبات كبيرة.

انخفاض قيمة العملة (مثل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي) يمكن أن يدفع الناس إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.

3. سعر الدولار الأمريكي

الذهب مرتبط ارتباطًا مباشرًا بسعر الدولار الأمريكي، حيث أن أي انخفاض في قيمة الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. هذا لأن الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار، وبالتالي عندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما يزيد الطلب عليه.

4. التضخم والفائدة

التضخم: في فترات التضخم المرتفع، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات.

أسعار الفائدة: عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كاستثمار مقارنةً بالأصول الأخرى مثل السندات.

5. السياسات النقدية والمالية

قرارات البنوك المركزية، مثل شراء أو بيع الذهب كاحتياطي نقدي، تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب. السياسة النقدية التوسعية، مثل طباعة النقود أو تخفيض أسعار الفائدة، يمكن أن ترفع من سعر الذهب.

6. التوترات الجيوسياسية والحروب

الذهب غالبًا ما يرتفع سعره في أوقات الحروب أو التوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن من المخاطر السياسية.

7. التطورات الاقتصادية في الدول الكبرى

نمو الاقتصاد العالمي أو تباطؤه يمكن أن يؤثر على سعر الذهب. على سبيل المثال، إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين تمر بفترة نمو اقتصادي قوي، قد ينخفض الطلب على الذهب كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

8. التداولات في بورصات الذهب

التحركات في بورصات الذهب مثل بورصة كومكس في نيويورك تؤثر بشكل مباشر في الأسعار. التغييرات في العروض والطلبات على الذهب في هذه البورصات قد ترفع أو تخفض السعر.

9. التوجهات الاستثمارية

تزايد الاهتمام بالاستثمار في الذهب من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو المنتجات المالية الأخرى مثل عقود الذهب الآجلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب وبالتالي رفع سعره.

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

النجم علي الحجار

علي الحجار: طبقت تعليمات ضياء العوضي منذ 11 شهر وخفيت من حاجات كتير

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

صورة من الاجتماع

قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم.. ماذا حدث؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أرشيفية

تحذير إيراني شديد .. طهران تستعد لـ أكبر هجوم صاروخي في التاريخ ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بالدقهلية

ارشيفيه

بالأسلحة البيضاء والشوم.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

العمارة سكنية بالمحلة

مفاجأة .. حي أول المحلة يكشف العمارة السكنية المُتسببة في وفاة فتاة وصغير مخالفة

بالصور

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

إطلالة بسيطة.. مي عمر تستعرض رشاقتها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

لوك كاجوال.. أسماء أبو اليزيد تستعرض حملها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد