أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 يقترب من 8000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس السبت، حيث زاد سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر منذ بداية العام، مدعومًا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.

أداء الذهب منذ بداية 2026

منذ مطلع العام الجاري، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من نحو 5880 جنيهًا في يناير إلى 7005 جنيهات حاليًا، مسجلًا زيادة قدرها 1125 جنيهًا للجرام، أي بنسبة نمو تتجاوز 19% خلال أقل من أربعة أشهر، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الأعيرة المختلفة عند المستويات التالية:

عيار 24: 8005 جنيهات للجرام

عيار 21: 7005 جنيهات للجرام (بدون مصنعية)

عيار 18: 6004 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 56040 جنيهًا

تتراوح قيمة المصنعية لعيار 21 بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وتختلف حسب المنطقة والتاجر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تُعد سبائك الذهب من أهم وسائل الاستثمار، وقد سجلت الأسعار التالية:

سبيكة 100 جرام: 808,643 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 416,135 جنيهًا

سبيكة 31.1 جرام (أوقية): 250,193 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 80,934 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 40,710 جنيهات

سبيكة 2.5 جرام: 20,303 جنيهات

لماذا يواصل الذهب الارتفاع؟

يرجع صعود الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

التقلبات الاقتصادية العالمية

تغيرات أسعار الفائدة

زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه

هل الوقت مناسب لشراء السبائك؟

الاستثمار في سبائك الذهب يُعد خيارًا شائعًا للحفاظ على القيمة، خاصة في فترات التضخم وعدم الاستقرار. ومع استمرار الاتجاه الصعودي، يرى بعض الخبراء أن الشراء التدريجي قد يكون خيارًا مناسبًا لتقليل المخاطر

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق (إنتاج المناجم، إعادة تدوير الذهب، أو الاحتياطات).

الطلب: يشمل الطلب على الذهب في مجالات مثل المجوهرات، التكنولوجيا، والاحتياطات المالية (مثل البنوك المركزية).

2. الأسواق المالية والاقتصاد العالمي

الذهب يُعتبر "ملاذ آمن" خلال فترات الاضطراب الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم، حيث يزداد الطلب عليه في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المالية تقلبات كبيرة.

انخفاض قيمة العملة (مثل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي) يمكن أن يدفع الناس إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.

3. سعر الدولار الأمريكي

الذهب مرتبط ارتباطًا مباشرًا بسعر الدولار الأمريكي، حيث أن أي انخفاض في قيمة الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. هذا لأن الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار، وبالتالي عندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما يزيد الطلب عليه.

4. التضخم والفائدة

التضخم: في فترات التضخم المرتفع، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات.

أسعار الفائدة: عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كاستثمار مقارنةً بالأصول الأخرى مثل السندات.

5. السياسات النقدية والمالية

قرارات البنوك المركزية، مثل شراء أو بيع الذهب كاحتياطي نقدي، تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب. السياسة النقدية التوسعية، مثل طباعة النقود أو تخفيض أسعار الفائدة، يمكن أن ترفع من سعر الذهب.

6. التوترات الجيوسياسية والحروب

الذهب غالبًا ما يرتفع سعره في أوقات الحروب أو التوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن من المخاطر السياسية.

7. التطورات الاقتصادية في الدول الكبرى

نمو الاقتصاد العالمي أو تباطؤه يمكن أن يؤثر على سعر الذهب. على سبيل المثال، إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين تمر بفترة نمو اقتصادي قوي، قد ينخفض الطلب على الذهب كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

8. التداولات في بورصات الذهب

التحركات في بورصات الذهب مثل بورصة كومكس في نيويورك تؤثر بشكل مباشر في الأسعار. التغييرات في العروض والطلبات على الذهب في هذه البورصات قد ترفع أو تخفض السعر.

9. التوجهات الاستثمارية

تزايد الاهتمام بالاستثمار في الذهب من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو المنتجات المالية الأخرى مثل عقود الذهب الآجلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب وبالتالي رفع سعره.