الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب.. 7 آلاف جنيه اعرف باقي الأعيرة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر  مع أو تعاملات له اليوم الأحد 26-4-2026؛ على مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

سعر الذهب

وثبت سعر الذهب داخل محلات الصاغة بدون تغيير على مدار الثلاث أيام الماضية وحتي صباح اليوم.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في لآخر تحديث له اليوم 7آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيه للشراء و 5958 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الان

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.غ

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4711 دولار للشراء و 4709 دولار للبيع.

الذهب الان

الذهب في السوق العالمية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

