ترامب ينشر صورة مطلق النار في حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية صورة لقيام الرئيس الأمريكي ترامب، بنشر صورة مطلق النار في حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض.

أعلنت شرطة واشنطن أن الهجوم الذي وقع في الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذه شخص واحد فقط، وأن المهاجم تصرف بمفرده دون أي دعم من جهات أخرى.

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في تحديث رسمي صباح اليوم الأحد، عن كشف هوية المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب منطقة التفتيش الأمني، في أثناء حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، يقيم في ولاية كاليفورنيا، وكان مسلحًا ببندقية، وتم اعتقاله فورًا من قبل عناصر الخدمة السرية داخل بهو الفندق.

وفي تطور لافت، نشر الرئيس دونالد ترامب صورًا رسمية للمشتبه به على منصة «تروث سوشيال»، مرفقًا إياها بتعليق قال فيه إنه يفعل ذلك «من أجل الشفافية الكاملة للشعب الأمريكي».

تظهر الصور رجلًا عاري الصدر، ذا شعر مجعد داكن وشارب، ملقى على بطنه على سجادة الفندق ذات النقش النجمي، محاطًا بعناصر الخدمة السرية المسلحين الذين يقومون بتثبيته.

ولم تكشف السلطات بعد عن دوافعه، لكن التحقيقات جارية بوتيرة مكثفة. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وجميع المسؤولين بخير تمامًا. يُعد هذا الحادث الأكثر دراماتيكية في تاريخ عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وكان حفل اليوم يمثل أول عودة لترامب إليه كرئيس بعد سنوات من المقاطعة.