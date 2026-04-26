الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتشوف الأهرامات من بيتك.. تفاصيل تطبيق تقنية السياحة الافتراضية

الأهرامات
الأهرامات
البهى عمرو

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن السياحة الافتراضية أصبحت من أهم الأدوات الحديثة في الترويج للمقاصد السياحية، موضحًا أنها تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة لتمكين الزائر من استكشاف المعالم الأثرية والسياحية عبر الإنترنت بتقنيات ثلاثية الأبعاد.

وأوضح هزاع، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، أن هذه التقنية تتيح للمستخدم زيارة مواقع مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك من المنزل، مشيرًا إلى أنها لا تحتاج إلى معدات خاصة، بل يمكن الوصول إليها عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

وشدد على أن السياحة الافتراضية لا يمكن أن تحل محل السفر الحقيقي، لكنها تمثل وسيلة “تسويق ذكي” تخلق شغفًا لدى السائح لزيارة المكان على أرض الواقع، فضلًا عن دورها في استهداف فئات مثل كبار السن أو غير القادرين على السفر.

وأضاف أن مصر بدأت في تنويع أنماطها السياحية، من بينها السياحة الموسيقية وسياحة المهرجانات، والتي نجحت في جذب شرائح جديدة من السياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الأنماط، إلى جانب تطوير السياحة الافتراضية عبر منصات مدفوعة، يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة خلال السنوات المقبلة.

