الصحة: 91% من الأدوية متوفرة محليًا ولا توجد أزمات في العلاج الأساسي

قال خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن منظومة الدواء في مصر شهدت استقرارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المحلي يتم تصنيعها داخل البلاد.

وأوضح أن بعض التحديات التي ظهرت سابقًا كانت مرتبطة بتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، إلا أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، ما ساهم في استقرار الإمدادات الدوائية.

وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تتمتع بتوفر 100% من الأدوية، لافتًا إلى أن النقص قد يطال بعض الأسماء التجارية فقط، بينما تظل المادة الفعالة أو البدائل العلاجية متاحة بشكل مستمر.

وأكد أن مصر لم تشهد نقصًا في الأدوية الأساسية لعلاج أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والأورام، موضحًا أن السوق المحلي يوفر دائمًا بدائل علاجية فعالة حتى في حالات غياب بعض الأصناف التجارية.

وأضاف أن هناك فرقًا بين “البديل” و”المثيل”، حيث يشير المثيل إلى نفس المادة الفعالة بنفس التركيز، بينما البديل يختلف في التركيبة الكيميائية لكنه يعالج نفس المرض بنفس الكفاءة.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تعمل على ضمان استقرار سوق الدواء وتوفير مختلف الخيارات العلاجية للمواطنين بشكل مستمر.

https://web.facebook.com/reel/853351210380238