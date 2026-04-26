أصل الحكاية

قبل "شراء الأضحية".. وزارة الزراعة تكشف عن 20 علامة تضمن سلامة اللحوم وتحميك من الغش

ولاء عادل

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026 ، يزداد اهتمام المواطنين بشراء الأضاحي، في ظل حرص كبير على التأكد من سلامتها وجودة لحومها. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مجموعة من الإرشادات التفصيلية التي توضح المعايير الصحية والبيطرية الواجب توافرها في الأضحية، بداية من اختيارها وهي حية، وصولاً إلى التأكد من صلاحية لحومها بعد الذبح، بهدف حماية المستهلك من الغش أو شراء حيوانات غير صالحة.

مؤشرات أساسية لاختيار الأضحية السليمة

أوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى تبدأ بالفحص الظاهري للحيوان، والذي يكشف الكثير عن حالته الصحية، ومن أبرز هذه المؤشرات:

  • النشاط والحيوية: يجب أن يبدو الحيوان يقظاً، ورأسه مرفوعة بشكل طبيعي، بعيداً عن الخمول أو الانكسار.
  • سلامة العينين: ينبغي أن تكونا صافيتين ولامعتين، دون احمرار أو اصفرار أو إفرازات.
  • انتظام التنفس: تنفس طبيعي دون سعال أو إجهاد واضح.
  • نظافة الأنف: خالٍ من أي إفرازات أو علامات رشح.
  • الفم واللسان: خاليان من الالتهابات أو القرح أو اللعاب الزائد.

كما تشمل العلامات الظاهرية:

  • حالة الصوف أو الشعر: ناعم، نظيف، ومتماسك، دون تساقط ملحوظ.
  • سلامة الجلد: خالٍ من الجروح أو التشققات أو التورمات.
  • خلو الجسم من العيوب: مثل الدمامل أو التقرحات الظاهرة.

تقييم البنية الجسدية وجودة التكوين

أكدت الوزارة أن بنية الحيوان تعكس بشكل مباشر جودة لحمه، لذلك يجب الانتباه إلى:

  • حيوية الحركة: الحيوان النشيط غالباً ما يكون بصحة جيدة.
  • قوة القوائم: يجب أن تكون مستقيمة وقوية، دون عرج أو ضعف.
  • امتلاء الجسم: خاصة في مناطق الرقبة والظهر والصدر، حيث تشير إلى وفرة اللحم.

وحذرت الوزارة من حيلة شائعة، وهي إعطاء الحيوان ماءً مملحاً لزيادة حجم بطنه بشكل وهمي، لذا يُنصح بالضغط على منطقة الكرش للتأكد من طبيعة الامتلاء.

كما يجب فحص الجزء الخلفي للحيوان للتأكد من نظافته، ما يدل على سلامة الجهاز الهضمي.

كيف تتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح؟

أشارت الوزارة إلى أن التحقق من جودة اللحوم لا يقل أهمية عن اختيار الأضحية، ومن أهم العلامات:

  • لون اللحم: يتدرج بين الأحمر الفاتح والغامق بحسب نوع الحيوان وسنه.
  • الملمس: متماسك وغير رخو، ولا يترك أثراً عند الضغط عليه.
  • خلوه من العيوب: مثل البقع الداكنة أو غير الطبيعية.
  • عدم وجود نزيف داخلي: أو تجمعات دموية ظاهرة.

كما ينبغي الانتباه إلى:

  • الرائحة: يجب أن تكون طبيعية وخالية من أي روائح كريهة.
  • الملمس الخارجي: جاف وغير لزج أو مخاطي.
  • تجانس اللحم: من حيث الشكل والقوام.

إرشادات مهمة للمستهلكين

شددت وزارة الزراعة على مجموعة من النصائح لضمان السلامة الغذائية:

  • التعامل مع جزارين موثوقين يلتزمون بالاشتراطات الصحية.
  • التأكد من وجود ختم المجزر الرسمي على اللحوم.
  • الحرص على أن يتم الذبح داخل مجازر معتمدة وتحت إشراف بيطري.
رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

