الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين

تتمتع القوات المسلحة المصرية، بأسلحة حديثة وقوية لم تكن موجودة خلال حرب أكتوبر، ووجه اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الجيش المصري، رسالة للمواطنين التي كانت تسأل عن الأسباب التي كانت تجعل الدولة تقوم بشراء أحدث الأسلحة من دول كثيرة مثل أمريكا وروسيا، والصين.

وأكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الجيش المصري، وفقًا للمصادر الرسمية، يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم، وأن هذا الترتيب مشرّف، ويتفوق على الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن تصنيف الجيوش لا يكون بشكل عشوائي، بل هناك بعض العوامل، منها التسليح، والتدريب، وأسلوب التعبئة، فكل عنصر له دور في الترتيب.



ولفت إلى أن القوات البحرية تحتل المركز السادس عالميًا، وأن ذلك جاء بعد قرار الرئيس السيسي بتطوير الأسلحة، وأن مصر تمتلك أسلحة حديثة، كما أن الدولة قامت بتطوير القوات الجوية، وتم شراء أحدث الأسلحة.

وأشار إلى أن مصر حصلت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح في العالم، وأنه يجب على الجميع معرفة السبب الرئيسي وراء شراء مصر لهذه الأسلحة.

وأوضح أنه لولا تنوع السلاح الموجود في مصر وتوافر الأسلحة الحديثة، لكان الوضع في مصر صعبًا، مشيرًا إلى أن امتلاك الدول للأسلحة يسمى قوة الردع.

وأضاف، أن امتلاك مصر لهذه الأسلحة يُعد قوة ردع، وأن العدو يعلم أنه في حالة الاقتراب من مصر سيتم القضاء عليه، وأن الحفاظ على أمن وأمان مصر يتطلب قوة تسليحية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك تطورًا وتنوعًا في الأسلحة لم يكن موجودًا في حرب 1973، وأن مصادر التسليح متعددة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها من الدول، وأن تنوع مصادر السلاح يعزز قوة الجيش.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر، لأن مصر تمتلك أسلحة حديثة، وقد حصلت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح.