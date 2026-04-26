اللواء ثروت النصيري: الجيش المصري يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الجيش المصري، وفقًا للمصادر الرسمية، يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم، وأن هذا الترتيب مشرّف، ويتفوق على الجيش الإسرائيلي.



وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن تصنيف الجيوش لا يكون بشكل عشوائي، بل هناك بعض العوامل، منها التسليح، والتدريب، وأسلوب التعبئة، فكل عنصر له دور في الترتيب.



ولفت إلى أن القوات البحرية تحتل المركز السادس عالميًا، وأن ذلك جاء بعد قرار الرئيس السيسي بتطوير الأسلحة، وأن مصر تمتلك أسلحة حديثة، كما أن الدولة قامت بتطوير القوات الجوية، وتم شراء أحدث الأسلحة.

مصر حصلت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح



وأشار إلى أن مصر حصلت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح في العالم، وأنه يجب على الجميع معرفة السبب الرئيسي وراء شراء مصر لهذه الأسلحة.