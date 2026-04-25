النصيري : لم أعلم بموعد الحرب إلا قبلها بساعتين لضمان السرية

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أنه قبل حرب أكتوبر تم تدريب الجنود لمدة 6 سنوات، وأن التدريبات كانت تتم صباحًا ومساءً، وكذلك خلال فترة الظهيرة.



وأضاف النصيري، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أنه يوم العبور لم يتلقَّ قرار العبور إلا في يوم الحرب عند الساعة 12 ظهرًا، بينما بدأت الحرب في الساعة 2 ظهرًا، وكان ذلك في إطار السرية التامة، معلقًا: "لم أعلم بموعد الحرب إلا قبلها بساعتين فقط لضمان السرية على الرغم من أنه كان قائد سرية".

ولفت إلى أن المعلومات كانت تُعطى على قدر الحاجة، وأن كل شيء كان يُنفذ بدقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تصوير كل تفاصيل الحرب، لكن الجندي المصري كان قد وصل إلى درجة عالية من الاحترافية رغم عدم تكافؤ الأسلحة.

وأشار إلى أن ما قام به الجيش المصري كان هو الفعل، بينما كان رد الفعل من الجانب الإسرائيلي، وأن التنسيق بين الجيشين المصري والسوري تسبب في حالة من الارتباك لدى العدو، ما أعاق قدرته على الرد السريع.