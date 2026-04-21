من ميادين القتال إلى طاولة التفاوض | كيف شكلت حرب أكتوبر عقيدة الأمن القومي المصري

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن طبيعة التهديدات التي تواجه الدول شهدت تحولات جذرية منذ تحرير سيناء، مشيرا إلى أن المتغيرات العالمية أفرزت أنماطًا جديدة من التحديات التي تمس الأمن القومي، إلى جانب التأثير على الثروات والهوية الوطنية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن حرب أكتوبر 1973 قدمت دروسًا استراتيجية ما زالت تُطبق حتى الآن، مشيرًا إلى أن مراحلها تضمنت الدفاع المسلح، وحرب الاستنزاف، وبناء حائط الصواريخ، وصولًا إلى تنفيذ عملية العبور واقتحام قناة السويس.

وتابع أن مرحلة التفاوض لعبت دورًا حاسمًا في استعادة الأراضي، مثل قضية طابا التي انتهت باستعادة مصر كامل أراضيها.

وأشار إلى أن هذا النهج لا يزال حاضرًا في التحركات المصرية الحالية، خاصة فيما يتعلق بجهود خفض التصعيد الإقليمي وتعزيز الاستقرار.