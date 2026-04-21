خارطة طريق عاجلة لتطوير الصحة بجنوب سيناء.. قرارات حاسمة لدعم السياحة العلاجية وتخفيف العبء عن المواطنين

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الخدمات الطبية، لبحث التحديات التي تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ووضع حلول فورية وجذرية لها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد عبد الحي، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور طارق عز الدين، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هيثم الشنهاب، مدير مديرية الصحة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن أمان المريض يمثل أولوية قصوى، مشددًا على اتخاذ قرارات حاسمة تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ إصدار قرار تنظيمي يُلزم هيئة الإسعاف بتحويل المرضى الأجانب إلى المستشفيات المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) فقط، بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة متميزة للسياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من عدد من الصحية، حيث تقرر تشغيل مستشفى نويبع في 15 مايو المقبل، عقب التنسيق مع وزارة الصحة، لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجّه بنقل تبعية مركز طب أسرة “فيران” إلى هيئة الرعاية الصحية، والبدء فورًا في إجراءات انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كذلك كلّف لجنة فنية بتقييم جاهزية مستشفى أبو رديس، تمهيدًا لتسريع إدخاله ضمن المنظومة.

وشدد المحافظ على أهمية التوسع في التحول الرقمي، موجّهًا بإلغاء الإفادات الورقية في منظومة الإحالة بين التأمين الصحي الشامل والمنشآت الصحية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة. كما وجّه بفتح منفذ للتأمين الصحي الشامل في كل مدينة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

وفي إطار التيسير على أهالي الوديان، وجّه المحافظ بتوفير سيارات للأحوال المدنية لاستخراج المستندات الرسمية، بالتنسيق مع شيوخ القبائل ومكتب شؤون القبائل بالمحافظة، إلى جانب بحث إنشاء نقاط تمركز جديدة للإسعاف، ومتابعة موقف تشغيل المباني الجديدة للهيئة في مدينتي شرم الشيخ والطور.

وفي محور الطوارئ، وجّه المحافظ بتوفير مصل العقرب بشكل دائم في الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمناطق النائية، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما وجّه بدراسة تكريم منشآت القطاع الخاص الحاصلة على الاعتماد، دعمًا لجهودها في تحسين جودة الخدمات الطبية، وتحفيزًا لباقي المنشآت على الانضمام لمنظومة الجودة.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم الصحية عبر المنصات الرسمية، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تواجه المواطنين، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي جنوب سيناء.