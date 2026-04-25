اللواء محمد ربيع : حرب أكتوبر لم تكن معركة .. بل منظومة عسكرية أبهرت العالم

أكد اللواء أركان حرب المهندس محمد ربيع، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن النصر في أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية تقليدية، بل كان منظومة قتالية متكاملة أبهرت العالم وأثبتت قدرة الجيش المصري على تحويل المستحيل إلى واقع، وفي مقدمة ذلك اختراق خط بارليف، الذي كان يُعد من أقوى التحصينات العسكرية في التاريخ الحديث.

الأساس الحقيقي لأي نصر

واستهل حديثه خلال حواره مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بالتأكيد على أن ذكرى الشهداء تمثل الأساس الحقيقي لأي نصر، مستشهدًا بقول الله تعالى: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”، مشددًا على أن دماء الشهداء هي التي صنعت هذا الإنجاز العظيم، وأن أرض سيناء عادت إلى الوطن بفضل تضحياتهم.

خط الدفاع الأول وحائط الصد

وأشار إلى أن شهداء مصر كانوا خط الدفاع الأول وحائط الصد الحقيقي في مواجهة العدو، مؤكدًا أن كل أسرة شهيد، من أم وزوجة، تمثل رمزًا للصبر والفخر، لأن استعادة سيناء لم تكن مجرد عودة أرض، بل استعادة لكرامة أمة بأكملها.

وأوضح أن مصر عبر تاريخها لم تقبل بوجود احتلال على أراضيها، وواجهت مختلف القوى الغازية بإرادة صلبة، حتى جاء نصر أكتوبر الذي أعاد للعرب الثقة بعد هزيمة 1967.

أعقد الموانع العسكرية

وتحدث عن خط بارليف، موضحًا أنه كان أحد أعقد الموانع العسكرية في العالم، بارتفاع تجاوز 120 مترًا، ومحصنًا بتحصينات خرسانية ونقاط حصينة اعتُقد أنها غير قابلة للاختراق.

وكشف أن عبور هذا الخط تم من خلال ابتكار هندسي غير مسبوق، بجهود البطل المهندس زكي يوسف، الذي اقترح استخدام مضخات المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي، وهو ما تحول إلى أداة حاسمة في تنفيذ العبور.

وأضاف أن القوات المصرية استخدمت مضخات مياه ضخمة تم إعدادها مسبقًا، مع دقة هندسية عالية في توقيت التنفيذ، ما أسفر عن فتح ممرات خلال ساعات قليلة سمحت بعبور عشرات الآلاف من الجنود إلى الضفة الشرقية لقناة السويس.

وأشار إلى أن أكثر من 80 ألف جندي مصري عبروا القناة تحت غطاء ناري متكامل، باستخدام أسلحة متطورة في ذلك الوقت، أبرزها الصواريخ المضادة للدبابات التي قلبت موازين المعركة.

تكامل أفرع القوات المسلحة

وأكد أن نجاح العملية اعتمد على تكامل أفرع القوات المسلحة في منظومة واحدة، جمعت بين المهندسين والمشاة والمدرعات، فيما عُرف بـ”معركة الأسلحة المشتركة” التي كسرت التفوق العسكري الإسرائيلي خلال أيام.

تلاحم الشعب والجيش

واختتم بالتأكيد على أن نصر أكتوبر كان نتاج تلاحم الشعب والجيش، وإبداع عسكري فريد، وإيمان راسخ بأن الأرض لا تُسترد إلا بالتضحية، ليبقى هذا النصر شاهدًا خالدًا على عبقرية المقاتل المصري.