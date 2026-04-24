رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران
بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
هشام الحلبي: المصريون دعموا السادات في التحول من الحرب للسلام لاستعادة سيناء

سيناء
أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مرحلة التفاوض بعد حرب أكتوبر مثّلت استكمالًا للمعركة العسكرية، مشيرًا إلى أن المصريين الذين دعموا خيار الحرب لاستعادة الأرض هم أنفسهم الذين ساندوا الرئيس الراحل أنور السادات في التحول إلى مسار السلام.

وأوضح "الحلبي" خلال لقاء له علي إكسترا نيوز، أن هذا التحول يعكس وعيًا شعبيًا بطبيعة إدارة الصراع، حيث انتقل السادات من استخدام القوة العسكرية إلى توظيف الأدوات السياسية والدبلوماسية لتحقيق الهدف نفسه وهو استعادة سيناء كاملة.

وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن من أبرز التحديات التي واجهت مصر خلال المفاوضات تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب الكامل، إلى جانب محاولاتها فرض واقع جديد عبر إقامة مستوطنات داخل سيناء، مؤكدًا أن القيادة المصرية نجحت في تفكيك هذه المستوطنات وإجبار الجانب الإسرائيلي على الانسحاب.

وأشار  هشام الحلبي، إلى أن السادات استخدم استراتيجية “القوة الذكية” التي تمزج بين القوة الصلبة والناعمة، كما حرص على مخاطبة الشعب الإسرائيلي مباشرة، مؤكدًا أن المفاوضات التي بدأت باتفاقية كامب ديفيد انتهت بمعاهدة سلام قوية استعادت مصر بموجبها كامل أراضيها.

وشدد الحلبي على أهمية التوقيت في التفاوض، موضحًا أن التفاوض من موقع قوة بعد تحقيق إنجاز عسكري كان عاملًا حاسمًا في نجاح مصر في استعادة حقوقها.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

مشروعات الإسكان في سيناء

وزيرة الإسكان: تنفيذ مشروعات باستثمارات 52.143 مليار جنيه في سيناء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 بكام؟

أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

بالصور

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد