الحلبي: عبور أكتوبر صدمة لـ إسرائيل وأمريكا.. والسادات أدار المعركة بالقوة الذكية

أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي، أن نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس خلال حرب أكتوبر أحدث صدمة كبرى لإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن عملية العبور التي استغرقت ساعات قليلة أسقطت نظريات عسكرية راسخة وغيرت موازين القوى في المنطقة.

وأوضح الحلبي خلال حوار له علي قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة سارعت إلى التدخل عبر دعم إسرائيل بجسر جوي وبحري لتعويض خسائرها، لافتًا إلى أن إدارة العمليات كانت تُدار من واشنطن بشكل مباشر.

وأضاف اللواء أن الرئيس الراحل أنور السادات أدرك طبيعة المرحلة، خاصة مع تحول الصراع إلى مواجهة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ما دفعه إلى توظيف مزيج من القوة العسكرية والتحرك السياسي، وصولًا إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات من موقع قوة.