خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2026 ومتابعة الطلب إلكترونيًا

مع تزايد اهتمام ذوي الهمم وأسرهم بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2026، تصدر البحث عن طريقة حجز الكشف الطبي والاستعلام عن موعده محركات البحث، باعتبار البطاقة بوابة رئيسية للاستفادة من حزمة واسعة من الحقوق والخدمات التي تتيحها الدولة، وتُعد بطاقة الخدمات المتكاملة إحدى أهم الأدوات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تمنح حاملها مزايا اجتماعية وصحية وتعليمية ووظيفية، بعد اجتياز الكشف الطبي المعتمد وإتمام الإجراءات الرسمية.

رابط وخطوات حجز كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2026

يمكن للراغبين في استخراج البطاقة حجز موعد للكشف الطبي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة، عبر اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

ـ اختيار خدمة حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

ـ إدخال البيانات الشخصية بدقة، وعلى رأسها الرقم القومي.

ـ تحديد نوع الإعاقة وبيانات التواصل.

ـ اختيار مكان وموعد الكشف المناسبين من بين المواعيد المتاحة.

ـ الاحتفاظ ببيان الحجز استعدادًا للتوجه في الموعد المحدد.

طريقة الاستعلام عن موعد الكشف

كما يمكن متابعة تفاصيل الحجز والاستعلام عن الموعد من خلال:

- زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- الدخول إلى قسم «أخبارنا» واختيار رابط الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

- الضغط على «الاستعلام».

- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- الضغط على «بحث» للاطلاع على موعد الكشف والمستندات المطلوبة.

موقف الطلب بعد الكشف الطبي

بعد إجراء الكشف أو إتمام الحجز، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، حيث تظهر إحدى النتائج التالية:

ـ بيانات أساسية: يتوجب الحضور في الموعد المحدد لإجراء الكشف.

ـ غير مستوفي الأوراق: ضرورة استكمال المستندات المطلوبة وإعادة الحجز.

ـ تم الكشف: جارٍ مراجعة البيانات وتحويل الملف إلى مكتب التأهيل الاجتماعي.

ـ إعادة عرض: يستلزم إعادة التقييم وإجراء فحوصات إضافية.

ـ مرتجع إلى اللجنة: يُطلب التوجه مجددًا إلى اللجنة الطبية المختصة.

تحويل للتضامن: استكمال الإجراءات بمكتب التأهيل تمهيدًا لإصدار البطاقة.

