التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026

أعلن خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عن نتائج الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، الذي أسفر عن مجموعة من التسهيلات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح خليل محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الاجتماع أسفر عن إعفاء الأشخاص الذين أجروا عملية الكشف الطبي بشكل مميكن من إعادة إجراء الكشف طوال فترة حياتهم، وسيتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لهم بإجراءات ميسرة، دون الحاجة لأي كشف طبي إضافي لأي سبب من الأسباب.

وشدد خليل محمد على أنه تم الاتفاق على منح فترة سماح عام للأشخاص الذين لم يجروا الكشف الطبي المميكن، بحيث يمكنهم مراجعة موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي بسهولة.

بطاقة الخدمات المتكاملة يتم على ثلاث مراحل

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يتم على ثلاث مراحل، أولهما كانت تعتمد على البيانات المتوفرة من برنامج كرامة واللجنة الطبية للسيارات المعفاة من الجمارك، والثانية تشمل البطاقات الصادرة عن طريق تقرير طبي ورقي من مستشفيات الحكومة خلال فترة معينة، بينما الثالثة تتعلق بالأشخاص الذين سجلوا في وزارة الصحة وأجروا الكشف الطبي المميكن، وصدر لهم بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إعفاؤهم من إجراء الكشف مرة ثانية.

ونوه خليل محمد بأن أصحاب البطاقات من المرحلتين الأولى والثانية لهم فترة سماح عام حتى نهاية 2026، مع التأكيد على استمرار سريان البطاقة والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبرها طوال مدة صلاحيتها.