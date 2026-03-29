إيمان كريم: لا مساس بحقوق ذوي الإعاقة.. والحكومة توصل الدعم لمستحقيه

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مناقشات “مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018”، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتورة النائبة رندا مصطفى.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلوا على مكتسبات وحقوق أصيلة كفلها القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص منها، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الحكومة في العمل على حوكمة الإجراءات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات لاستغلال هذه الفئة.

وقدمت رؤية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع تعديل القانون، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حوكمة منظومة الدعم وضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم ومكتسباتهم التي أقرها القانون.

وأشارت إلى أن المجلس اتخذ عدة إجراءات توعوية لمواجهة الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل الأشخاص ذوي الإعاقة، محذرة من خطورة تلك الممارسات.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات ضد كل من يستغلهم أو يحصل على مزايا مخصصة لهم دون وجه حق.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيظل داعماً وحارساً لحقوقهم، ولن يسمح بأي مساس بها، مع الاستمرار في جهود التمكين والدمج الكامل في المجتمع.