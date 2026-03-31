إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تسهيلات جديدة.. تفاصيل تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة حتى نهاية 2026

منار عبد العظيم

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل تجديد وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يضمن استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم دون تعقيدات.

نتائج اجتماع وزارتي التضامن والصحة

وكشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، عن أبرز مخرجات الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، الذي ركز على تبسيط إجراءات الكشف الطبي وتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح خليل محمد، خلال برنامج حديث القاهرة أن هذا التعاون يأتي في إطار توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتقليل الأعباء على المواطنين، خاصة من ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

إعفاء دائم من إعادة الكشف الطبي

أحد أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو إعفاء الأشخاص الذين أجروا الكشف الطبي المميكن من إعادة الكشف مرة أخرى طوال حياتهم.

وسيتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لهؤلاء المستفيدين بشكل ميسر، دون الحاجة إلى أي فحوصات طبية إضافية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تخفيف الإجراءات الروتينية.

فترة سماح للمستفيدين غير المسجلين إلكترونيًا

وفي خطوة داعمة أخرى، تم الاتفاق على منح فترة سماح لمدة عام للأشخاص الذين لم يخضعوا للكشف الطبي المميكن.

وخلال هذه الفترة، يمكنهم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وحجز موعد لإجراء الكشف بسهولة، تمهيدًا لاستخراج أو تجديد البطاقة.

مراحل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن إصدار البطاقة مر بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: اعتمدت على بيانات برنامج «كرامة» واللجان الطبية المختصة بالسيارات المعفاة من الجمارك.

المرحلة الثانية: شملت إصدار بطاقات بناءً على تقارير طبية ورقية صادرة من مستشفيات حكومية خلال فترة محددة.

المرحلة الثالثة: تضمنت الأشخاص الذين سجلوا عبر وزارة الصحة وأجروا الكشف الطبي المميكن، وحصلوا بالفعل على البطاقة.

وأشار إلى أن المستفيدين من المرحلة الثالثة تم إعفاؤهم بالكامل من إعادة الكشف الطبي.

استمرار صلاحية البطاقات حتى 2026

وأكد خليل محمد أن حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة من المرحلتين الأولى والثانية سيتم منحهم فترة سماح تمتد حتى نهاية عام 2026، مع استمرار سريان بطاقاتهم الحالية، كما يحق لهم الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات والمزايا التي توفرها البطاقة طوال مدة صلاحيتها، دون أي تأثير.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

الوضوء

ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضح

حقوق الوالدين

أولادي عاقّين لي فهل أزورهم رغم كسر قلبي؟.. أمين الإفتاء يجيب

زيارة الأضرحة

هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد