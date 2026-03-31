تسهيلات جديدة.. تفاصيل تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة حتى نهاية 2026

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل تجديد وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يضمن استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم دون تعقيدات.

نتائج اجتماع وزارتي التضامن والصحة

وكشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، عن أبرز مخرجات الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، الذي ركز على تبسيط إجراءات الكشف الطبي وتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح خليل محمد، خلال برنامج حديث القاهرة أن هذا التعاون يأتي في إطار توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتقليل الأعباء على المواطنين، خاصة من ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

إعفاء دائم من إعادة الكشف الطبي

أحد أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو إعفاء الأشخاص الذين أجروا الكشف الطبي المميكن من إعادة الكشف مرة أخرى طوال حياتهم.

وسيتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لهؤلاء المستفيدين بشكل ميسر، دون الحاجة إلى أي فحوصات طبية إضافية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تخفيف الإجراءات الروتينية.

فترة سماح للمستفيدين غير المسجلين إلكترونيًا

وفي خطوة داعمة أخرى، تم الاتفاق على منح فترة سماح لمدة عام للأشخاص الذين لم يخضعوا للكشف الطبي المميكن.

وخلال هذه الفترة، يمكنهم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وحجز موعد لإجراء الكشف بسهولة، تمهيدًا لاستخراج أو تجديد البطاقة.

مراحل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن إصدار البطاقة مر بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: اعتمدت على بيانات برنامج «كرامة» واللجان الطبية المختصة بالسيارات المعفاة من الجمارك.

المرحلة الثانية: شملت إصدار بطاقات بناءً على تقارير طبية ورقية صادرة من مستشفيات حكومية خلال فترة محددة.

المرحلة الثالثة: تضمنت الأشخاص الذين سجلوا عبر وزارة الصحة وأجروا الكشف الطبي المميكن، وحصلوا بالفعل على البطاقة.

وأشار إلى أن المستفيدين من المرحلة الثالثة تم إعفاؤهم بالكامل من إعادة الكشف الطبي.

استمرار صلاحية البطاقات حتى 2026

وأكد خليل محمد أن حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة من المرحلتين الأولى والثانية سيتم منحهم فترة سماح تمتد حتى نهاية عام 2026، مع استمرار سريان بطاقاتهم الحالية، كما يحق لهم الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات والمزايا التي توفرها البطاقة طوال مدة صلاحيتها، دون أي تأثير.