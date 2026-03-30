الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كشف مدى الحياة.. كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمميزاتة الجديدة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
محمد غالي

يبحث أصحاب الهمم عن خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026، باعتباره أحد أهم الأدوات التي تتيح الحصول على الحقوق والخدمات الحكومية بسهولة.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي هذا الكارت ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتيسير حياة ذوي الإعاقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

بطاقة الخدمات المتكاملة

تسهيلات جديدة في الإجراءات لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلن خليل محمد عن مجموعة من التيسيرات، لاصداد بطاقة الخدمات المتكاملة، من بينها إعفاء من تكرار أجرء الكشف الطبي المميكن مدى الحياة، مع تجديد الكارت بسهولة دون الحاجة لإعادة الفحص.

كما تم منح فترة سماح لمدة عام لمن لم يجر الكشف الطبي المميكن، مع إمكانية الحجز عبر موقع وزارة الصحة، على أن تستمر صلاحية البطاقات الحالية والاستفادة من خدماتها حتى نهاية 2026.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتبسيط الخدمات وتحسين جودة الدعم المقدم لذوي الإعاقة.


خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

1. التسجيل الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ملء استمارة البيانات الشخصية.
حجز موعد للكشف الطبي.

2. الكشف الطبي

التوجه إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
إجراء الفحص الطبي لتحديد نوع ودرجة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي

إجراء تقييم بمكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات المستفيد.

4. استلام الكارت

يتم إخطار المتقدم بموعد ومكان الاستلام بعد استكمال الإجراءات.

ويشترط إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة، مع العلم أن الكارت يصدر مجانا ويتم تجديده دوريا حسب نوع الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يعد الكارت وثيقة رسمية تتيح لحامله الاستفادة من عدة مزايا، أبرزها:

الرعاية الصحية المجانية.
الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.
تخفيضات على وسائل النقل العامة.
إعفاءات ضريبية وجمركية على السيارات المجهزة.
الدمج في المدارس والجامعات.

طرق الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي

1. عبر الخط الساخن 1444

الاتصال بالرقم.
إدخال الرقم القومي.
الاستعلام عن حالة الطلب وموعد الاستلام.

2. عبر الموقع الإلكتروني

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
اختيار «الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة».
الضغط على «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».
إدخال الرقم القومي وعرض النتيجة.

3. عبر منصة مصر الرقمية

تسجيل الدخول للحساب الشخصي.
اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة.
إدخال البيانات ومعرفة حالة الطلب فورا.

بطاقة الخدمات المتكاملة

الفئات المستحقة للكارت

يشمل كارت الخدمات المتكاملة عدة فئات، منها:

ذوو الإعاقات الحركية.
الإعاقات البصرية والسمعية.
الإعاقات الذهنية والتوحد.
حالات الشلل الدماغي والضمور العضلي.
الأمراض المزمنة المسببة لإعاقة دائمة.

ويمنح الكارت حامليه مزايا متعددة، من بينها الجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5%، والحصول على خدمات صحية واجتماعية متكاملة، بما يدعم دمجهم في المجتمع.

