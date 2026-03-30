إلهام أبو الفتح
وزيرة التضامن تجري زيارة مفاجئة لـ"دار أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة مساء اليوم إلى دار  "أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لنزلاء الدار البالغ عددهم 36 نزيلاً ونزيلة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة الدار المكون من 6 طوابق، للإطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء من الرجال والسيدات ، فضلا عن تفقد وحدة الإطعام الخاصة بالدار.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء النزلاء بالدار وعقد جلسات فردية مع بعضهم الذين وجهوا في البداية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على زيارتهم والاطمئنان عليهم ، وحرصها كذلك على الاستماع لمطالبهم.

وأبدى نزلاء  "دار أم هاني للمسنين" عددا من  الملاحظات على إدارة الدار وتعامل الاخصائيين الاجتماعيين معهم، وكذلك احتياجهم لعدد من المطالب، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على تلبيتها على الفور.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة من الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية لإجراء عمليات التفتيش والرقابة على الدار.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي الهلال الأحمر المصري بتنظيم قافلة طبية شاملة على الدار صباح الغد لإجراء كافة الفحوصات الطبية على كافة النزلاء وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، فضلا عن قيام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببحث كافة احتياجات الدار وسرعة العمل عليها وتلبيتها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستجري زيارة  مفاجئة أخرى قريبا لهذه الدار للتأكد من تلبية كافة احتياجات النزلاء بها، مشددة على أن رعاية كبار السن تعد على رأس أولويات الوزارة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

حريق

إصابة شخصين في حريق بإحدى قاعات الأفراح بدمياط الجديدة

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية أبو بدوي وتوابعها بكفر الشيخ

قافله طبيه

الدقهلية : 1843 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الروضة .. صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد