وزيرة التضامن تجري زيارة مفاجئة لـ"دار أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة مساء اليوم إلى دار "أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لنزلاء الدار البالغ عددهم 36 نزيلاً ونزيلة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة الدار المكون من 6 طوابق، للإطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء من الرجال والسيدات ، فضلا عن تفقد وحدة الإطعام الخاصة بالدار.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء النزلاء بالدار وعقد جلسات فردية مع بعضهم الذين وجهوا في البداية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على زيارتهم والاطمئنان عليهم ، وحرصها كذلك على الاستماع لمطالبهم.

وأبدى نزلاء "دار أم هاني للمسنين" عددا من الملاحظات على إدارة الدار وتعامل الاخصائيين الاجتماعيين معهم، وكذلك احتياجهم لعدد من المطالب، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على تلبيتها على الفور.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة من الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية لإجراء عمليات التفتيش والرقابة على الدار.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي الهلال الأحمر المصري بتنظيم قافلة طبية شاملة على الدار صباح الغد لإجراء كافة الفحوصات الطبية على كافة النزلاء وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، فضلا عن قيام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببحث كافة احتياجات الدار وسرعة العمل عليها وتلبيتها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستجري زيارة مفاجئة أخرى قريبا لهذه الدار للتأكد من تلبية كافة احتياجات النزلاء بها، مشددة على أن رعاية كبار السن تعد على رأس أولويات الوزارة.