الإمارات تندد باستهداف منزل رئيس إقليم كردستان وتؤكد تضامنها مع العراق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، واصفةً الحادث بأنه عمل إجرامي مرفوض يمس أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، وقوفها الكامل إلى جانب رئيس إقليم كردستان العراق وعائلته، مشددةً على تضامنها مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم في مواجهة مثل هذه التهديدات.

وجددت الإمارات رفضها القاطع لكافة أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن، داعيةً إلى ضرورة التصدي لهذه الأعمال التي تقوض الاستقرار.

من جانبها، أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق فوري في الحادث، عبر فريق أمني وفني مشترك للوقوف على ملابساته.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم نُفذ باستخدام طائرة مسيّرة، واستهدف منزل رئيس الإقليم في وقت مبكر من صباح السبت، دون الكشف عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.