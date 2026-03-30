وزيرة التضامن تعتمد حركة تكليف عدد من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المديريات

اعتمدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حركة تكليف لعدد من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية وما قدمته من عمل، متمنية التوفيق للقيادات الجديدة في مختلف المواقع، وأن يؤدوا مهامهم استكمالًا لمسيرة العمل التنموي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن حركة التكليف الجديدة تأتي في إطار تطوير العمل سواء في ديوان الوزارة في عدد من القطاعات، وكذلك عدد من مديريات التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات.

وتضمنت الحركة ندب ماجدة حسن عبد الهادي جلالة للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وندب دكتورة فايزة إسماعيل محمود زايد للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وهالة عبد الرازق عبد الحليم جودة للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومجدي حسن حسين للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، والدكتور عصام عبد الله للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

كما تم ندب على محمد إبراهيم مصطفى غيط للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والسيد على حسن مسلم للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وطارق محمد محمد إبراهيم للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وإنجي حسن عبد الرحيم محمد للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ودار السلام حسين أحمد حسين للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وياسر عبد الهادي محمد للعمل وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومحمد عز الدين عمر للعمل وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، ومحمد عبد الواحد زمزم للعمل وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وعلى مستوى ديوان عام الوزارة، تم ندب العميد محمد سيد إمام وهيدي للعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، والدكتور وائل أحمد عبد العزيز للعمل رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بديوان عام الوزارة، وجاكلين ممدوح محمد رزق للعمل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بديوان عام الوزارة.

كما تم ندب هيثم سيد مصطفى أحمد للعمل مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية، ومصطفى عبد الرافع صالح عبد الشافي للعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ونرمين أحمد محمد منصور للعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين مع تكليفها بتسيير عمل الإدارة العامة للمغتربين والمغتربات.

وتم ندب تامر سامي محمد للعمل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأميرة محمد علي للعمل مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، وأسامة حسن عبد المجيد للعمل مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي، ولمياء محمد السعيد للعمل مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.