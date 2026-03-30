ولي عهد البحرين يؤكد لنظيره الكويتي تضامن المملكة مع الكويت في حماية أمنها

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تواصل نموها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم الاحد، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت، وأسفرت عن إصابة عشرة من منتسبي القوات المسلحة، فضلًا عن استهداف مطار الكويت الدولي وعدد من المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأكد تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والازدهار.