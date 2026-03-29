الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن: موافقة اللجان الطبية شرط فتح حساب التبرع لعلاج الحالات النادرة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي مناشدات من بعض الأسر والمرضى لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج أصحاب الأمراض النادرة.

وتؤكد الوزارة أنها تعمل على دعم كل الفئات الأكثر احتياجاً والمرضى طالبي جمع التبرعات لتوفير العلاج المناسب، موضحة أن هناك إجراءات لابد من استيفاءها تحقيقاً لحوكمة جمع التبرعات وتحقيق الشفافية وضمان وصول كل تبرع للمريض المستحق.

وأكد الأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي أن الموافقة على فتح حساب لدعم جمع التبرعات النقدية لصالح مرضى جميع الحالات الطبية النادرة، يتطلب ضرورة الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، كي تقوم الوزارة بفتح الحساب تحت إشرافها بأحد البنوك لبدء تلقي التبرعات اللازمة لشراء العلاج المطلوب.

وأوضح عمرو حسني أن المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون حددا شروط جمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المستندات المطلوب توافرها من الجمهور لجمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي مثل ما في حالات الإصابة بضمور العضلات الشوكيّ والحالات الطبية النادرة، منها: " تقديم طلب للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان الوزارة موضح به اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، محل الإقامة، الغرض من جمع المال،ووسائل الجمع المطلوبة" بنوك، أو شركات التحصيل".

كما يجب تقديم تقرير طبي للحالة معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتي تتولي بدورها عرض الحالة علي اللجان الطبية المتخصصة طرفها لتحديد نوع العلاج المطلوب والمبلغ اللازم لذلك، فضلا عن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وشهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي للحالة.

وإذ تؤكد الوزارة أنها تتابع مثل هذه الحالات الطبية، وتحرص على استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالحالات الواردة إليها على وجه السرعة عقب الحصول على الموافقات الطبية، لفتح الحساب وفق الإجراءات المنظمة في القانون.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي حسابات التبرعات التبرعات لعلاج أصحاب الأمراض أصحاب الأمراض النادرة بعض الأسر

