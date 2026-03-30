حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

يتزايد اهتمام طلاب المدارس وأولياء الأمور بمصير الدراسة يومي الأربعاء والخميس، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات الأحوال الجوية وموجة الأمطار المرتقبة.

وفي ظل سرعة التغيرات المناخية، تصاعدت معدلات البحث عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تنبيه الهيئة لارتفاع نسب الرطوبة وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت الهيئة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.

أوضح بيان الهيئة أن فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوقعة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

توقعات الطقس يومي الأربعاء والخميس

وفقا لأحدث خرائط الطقس، تشهد البلاد امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بارتفاع نسب الرطوبة، ما يعزز فرص سقوط الأمطار بمستويات متفاوتة حسب قيمة الرطوبة السطحية في كل منطقة.

ويرافق ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق متفرقة.

ونوهت الهيئة إلى أنه نظرا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تقلبات سريعة في الأحوال الجوية، سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي غدا الثلاثاء 31 مارس 2026.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات حول حدوث حالة جوية غير مسبوقة، مع متابعة البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

كما أشار إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة في هذين اليومين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تدرس الوضع لتحديد مدى الحاجة لإصدار مثل هذا القرار.

وأشار المصدر، في تصريح لموقع صدى البلد، إلى أن القرار النهائي سيتحدد وفقا لتطورات الأحوال الجوية بعد الاطلاع على أحدث تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، نظرا لتقلب الخرائط المناخية وسرعة تغيرها.

وأضاف أن أي قرار بتعطيل الدراسة سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مؤكدا عدم تكرار تأخر إصدار القرارات كما حدث في 3 محافظات يوم الأحد الماضي.

حالة الطقس الأربعاء والخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا أكدت فيه تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوب بارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة حسب قيمة الرطوبة السطحية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية ستترافق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي غدا الثلاثاء 31 مارس 2026، موضحة ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة حول حدوث حالة جوية غير مسبوقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد