حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

يتزايد اهتمام طلاب المدارس وأولياء الأمور بمصير الدراسة يومي الأربعاء والخميس، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات الأحوال الجوية وموجة الأمطار المرتقبة.

وفي ظل سرعة التغيرات المناخية، تصاعدت معدلات البحث عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تنبيه الهيئة لارتفاع نسب الرطوبة وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت الهيئة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.

أوضح بيان الهيئة أن فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوقعة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

توقعات الطقس يومي الأربعاء والخميس

وفقا لأحدث خرائط الطقس، تشهد البلاد امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بارتفاع نسب الرطوبة، ما يعزز فرص سقوط الأمطار بمستويات متفاوتة حسب قيمة الرطوبة السطحية في كل منطقة.

ويرافق ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق متفرقة.

ونوهت الهيئة إلى أنه نظرا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تقلبات سريعة في الأحوال الجوية، سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي غدا الثلاثاء 31 مارس 2026.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات حول حدوث حالة جوية غير مسبوقة، مع متابعة البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

الطقس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة في هذين اليومين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تدرس الوضع لتحديد مدى الحاجة لإصدار مثل هذا القرار.

وأشار المصدر، في تصريح لموقع صدى البلد، إلى أن القرار النهائي سيتحدد وفقا لتطورات الأحوال الجوية بعد الاطلاع على أحدث تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، نظرا لتقلب الخرائط المناخية وسرعة تغيرها.

الطقس



وأضاف أن أي قرار بتعطيل الدراسة سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مؤكدا عدم تكرار تأخر إصدار القرارات كما حدث في 3 محافظات يوم الأحد الماضي.

حالة الطقس الأربعاء والخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا أكدت فيه تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوب بارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة حسب قيمة الرطوبة السطحية.

