الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة خلال طقس الأسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الأيام القادمة طول الأسبوع الجديد، سوف تظل الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون باردًا ليلًا، وذلك خلال الفترة من السبت 28 مارس حتى الأربعاء 1 أبريل 2026.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح يوم السبت 28 مارس على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت والأحد 28 و29 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة بدءًا من الإثنين 30 مارس وحتى الأربعاء 1 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

أما عن درجات الحرارة، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 22 و24 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 13 و16 درجة خلال نفس الفترة.