طقس الأحد .. أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب القاهرة الكبري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس يوم الأحد ليشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غداً الأحد، لتكون العظمي 23 بالقاهرة الكبري والوجه البحري والصغري 12، والعظمي بالسواحل الشمالية 20 درجة و12 للصغري، و27 العظمي بشمال الصعيد والصغري 14، وتحقق العظمي بجنوب الصعيد 34 والصغري 18.

فرص أمطار متوسطة



وأفادت الهيئة، أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة قد تغزر احياناً بنسبة حدوث "20% تقريبًا" على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة



تابعت: أن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن متوقع عودة الامطار منتصف الأسبوع وبالتحديد الاربعاء المقبل.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن سادت اليوم السبت أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر.

