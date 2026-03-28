طقس اليوم في مصر.. أجواء دافئة نهارًا ورياح مثيرة للأتربة مع فرص أمطار متفرقة

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم، السبت.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026، مشيرة إلى أنها ستشهد أجواء باردة في الصباح الباكر، دافئة إلى مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح السبت 28 مارس

وقالت إنه سيكون هناك نشاطا للرياح اليوم السبت 28 مارس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

ولفتت إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتوقعت وجود وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري: 26 درجة مئوية

الإسكندرية: 27 درجة مئوية

شرم الشيخ: 24 درجة مئوية

مطروح: 26 درجة مئوية

أسوان: 30 درجة مئوية



