تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن من الوارد حدوث موجات أمطار غزيرة وطقس سيئ خلال الفترة المقبلة.

واضافت “غانم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن متوقع عودة الامطار منتصف الأسبوع وبالتحديد الاربعاء المقبل، متابعة أن الأتربة تبدأ غدا فس المحافظات الداخلية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تسود غدًا أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس في مصر

القاهرة الكبرى: العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية.

نشاط الرياح: تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية، وقد تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

الأتربة العالقة: تشمل مناطق من جنوب الصعيد.

فرص الأمطار: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وعلى فترات متقطعة. كما توجد فرص أمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.